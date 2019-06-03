İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir ahşap konakta, saat 05.00'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üç katlı konağın bitişiğindeki binalarda oturan vatandaşların dumanı fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dernek binası olarak kullanılan konağın boş olması dolayısıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

"Tarihi binaydı, yeni restorasyonu yapılmıştı"

Sokakta dükkanı bulunan Sabri Yirmibeş, "Ben dükkandaydım, itfaiye ekipleri geçti. Bizim dükkanın sokak arasındaymış. Dumanları görünce koşarak olay yerine geldim. Yangın baya büyükmüş aslında ahşap bir bina ve tarihi bir bina bir de yeni restorasyon yapılmıştı. Güzel bir binaydı, ama bina artık gitti." dedi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA, DHA