Ramazan ayı boyunca hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bayram süresince de Türkiye genelinde sıcak bir hava hakim olacak. Ancak kuzey kesimlerde yağış ve gök gürültülü sağanak bekliyor.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Genel itibarıyla bayram müddeti boyunca yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Öğleden sonra yurdun kuzey kesimlerinde bulutlanma ve kısa süreli sağanak geçişlerinin olmasını bekliyoruz" dedi.

Ankara ve İstanbul yağışla başlayacak

Ankara bayramı yağışla karşılayacak. Sıcaklık ise 31 dereceye kadar yükselecek.

Sabah saatleri itibarıyla Ankara'da havanın az bulutlu ve açık ve öğleden sonra bulutlu ve kısa süreli sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

İstanbul'da da bayramın ilk günü yağış var. İkinci gününden itibaren az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27-28 derece arasında seyredecek.

Ege ve Akdeniz'de sıcak hava hakim

İzmir'de yağış yok, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde.

Koç, "Hava sıcaklığı İzmir'de de bayram müddeti boyunca mevsim normalleri üzerinde, 30-31 derece civarında sıcaklık beklentimiz söz konusu" diye konuştu.

Bayram tatili süresince nüfus yoğunluğunun artacağı Ege ve Akdeniz kıyılarında ise hava az bulutlu, açık ve güneşli olacak.

Kaynak: TRT Haber