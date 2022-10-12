D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde otomobilinin lastiği patlayan bir sürücü, mobil lastik tamircisi Uğur Y'yi aradı.

Minibüsüyle müşterisinin yanına gelen Uğur Y, aracını otomobilin arkasında emniyet şeridine çekerek, lastik tamirine başladı. Bu sırada, Emre A. yönetimindeki 34 ABA 720 plakalı motosiklet sürücüsü Uğur Y'nin minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile birlikte seyahat ettiği Zafer B. yola savrulması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.