Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaçak avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira ceza
[Fotograf: AA]
Bolu'da ekipler yasa dışı avcılık denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde kaçak avcılık yapan 23 kişiye 60 bin lira idari ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla yıl boyunca farklı yerlerde denetim yapıldı.
Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yılın ilk 10 ayında 400 avcı kontrol edildi.
Yasa dışı avlandığı tespit edilen 23 kişiye 60 bin lira idari ceza kesildi, 16 av tüfeğine el konuldu.
Etiketler: Bolu Kaçak Avcılık
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