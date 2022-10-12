Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de aranan kişilere operasyon: 46 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu bazı kişilerin adresleri tespit edildi.
Kentte, 86 ekipten oluşan 250 polisin katılımıyla farklı adreslere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin
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