Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da domuza çarpan hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da yabani domuza çarpan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
E.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş köyü yakınlarında yola çıkan yabani domuza çarparak şarampole devrildi.
Yabani domuzun telef olduğu kazada, araçtaki F.Ş, H.H.B, S.D, A.P, B.K, M.Ç. ve E.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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