Dur ihtarına uymayan sürücü 1'i polis 2 kişiyi yaraladı

Düzce'de Polis, tehlikeli araç kullandığı yönünde ihbarda bulunulan otomobilin sürücüsüne kent merkezinde 'dur' ihtarında bulundu.
Otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, 1 polis memuru ve 1 motosikletli ile park halindeki 3 otomobile çarptı.
Otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi, aracı yolun ortasında bırakıp kaçtı. Olayda polis memuru Murat Çakır ve motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Kerem Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.