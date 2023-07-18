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Türkiye
AA 18.07.2023 01:50

Ayvalık'ta 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkarttı.

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından müdahalede bulunuldu. Hareketli lastik bot durularak içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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