İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu kapılarını TRT Haber'e açtı. Dersler, eğitimler, tatbikatlar... Dağların erleri en zorlu görevlere nefes kesen eğitimlerle hazırlanıyor. TRT Haber bu eğitimlere tanıklık etti.

Terörle mücadelenin ve en özel operasyonların kahramanları Jandarma Komandolar, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde yetişiyor. Okulun kapısından giren her askeri zorlu bir eğitim süreci bekliyor.

Jandarma Binbaşı Yusuf Yurdugül, eğitim komutanlığının amacını "Savaşçı ruhu kazanmış, özgüveni tam ve soğukkanlılığını en zor anda dahi koruyarak, çabuk ama doğru kararlar veren lider komandolar olarak yetiştirilerek mezun edilmesi hedeflenmektedir." cümleleriyle dile getirdi.

Okulda alınan teorik eğitim, sahada pratikle buluşuyor. Arazide yön bulma eğitimi bunlardan biri.

Eğitimlerden bir diğeri ise meskun mahal tatbikatı. TRT Haber'in tatbikattan çektiği görüntülerde, senaryoya göre önce teröristlerin saklandığı hedef roket atışı ile imha ediliyor. Jandarma komandoların eğitimleri gerçeğini aratmıyor. Nefes kesen tatbikat her zaman olduğu gibi başarıyla tamamlanıyor.

Komando eğitiminde mekan ve zaman sınırı yok

Okuldaki tatbikatların mekan ve zaman sınırı yok. Jandarma komando adayları her an göreve hazır olduklarını tatbikatlarla ortaya koyuyorlar.

Komandoların gece gündüz her zaman göreve hazır olmak zorunda olduklarını belirten Binbaşı Yurdakul, " Bu da fiziksel olduğu kadar ruhen de çelik gibi bir yapıya sahip olmasını gerektirir. Örneğin hiç beklemedikleri bir anda gece, uykularında en zayıf oldukları zamanda hazır hale gelerek göreve sevk ediliyorlar." dedi.

Kadın adaylar da aynı eğitimden geçiyor

Okulda eğitim gören kadın askerler de, aynı eğitimden geçiyor. Onlar için ayrı bir parkur bulunmuyor. Erkeklerin aldığı en zor eğitimleri onlar da alıyor ve erkeklerden hiç farkları olmadığını gösteriyorlar.

"Bir çok ülkeden komando adayı eğitiliyor"

Bütün bu zorlu eğitimlerden geçen jandarma komandolar göreve hazır. Dünyanın en iyi komandolarının yetiştiği okulun namı ülke sınırlarını aşmış durumda. Burada, birçok ülkenin askerine eğitim veriliyor. Okulda eğitim alan ülkelerin askerlerinin bayrakları da dalgalanıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan o askerler memleketlerine dönerken bayraklarını da yanlarında götürüyor. Daima dalgalanan tek bayrak ise şanlı Türk bayrağı.

Eğitim gören ülkelerin bayrakları ve fotoğrafları okul içerisindeki müzede sergileniyor. Müze de aynı zamanda şehitlerin emanetleri de yer alıyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Deniz Eryılmaz

Kurgu: Gizem Yılmaz