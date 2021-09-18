Göksel Yalçın idaresindeki otomobil, Fahrettin Ç. kontrolündeki tıra Aksaray-Adana kara yolunun 10. kilometresinde çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki damadın babası Fazlı ve annesi Ayşegül Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Yalçın ile araçtaki damat Onur, gelin Ceyda Çıracı, Meltem Demirkolar yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çıracı çiftinin iki gün önce İstanbul'da nikah kıydıkları ve yarın Adana'da ki düğünleri için yola çıktığı öğrenildi.