Düğün konvoyu yapıp trafiği engelleyen 6 sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de Atatürk Bulvarı'nda düğün konvoyu yapan araçların trafik akışını engellemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini tespit ettiği sürücüler Ö.Ö, H.Z, B.A.A, M.Z, İ.Z. ve S.Ö'yü yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça hız sınırının altında sürmek", "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak saygısızca araç kullanmak" ve "tehlikeli şerit değiştirmek" maddelerinden dolayı toplam 13 bin 926 lira cezai işlem uygulandı.