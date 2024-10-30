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Türkiye
İHA 30.10.2024 20:41

Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Taşağıl Mahallesi D-400 kara yolunda, 28 Ekim'de saat 03.08'de bir otomobilin özel hastaneye ait ambulansa yol vermediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yapıldı.

Ambulansın geçişine izin vermedi, o anlar kameraya da yansıdı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, Serik'ten Manavgat istikametine seyir halindeki O.Ç'nin kullandığı otomobilin yine aynı istikamette seyir halinde ilerleyen ambulansa kasıtlı olarak yol vermediği ve hızını yavaşlattığı tespit edildi.

Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

Araç sürücüsü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca sürücüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan idari para cezası uygulandı.

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Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
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