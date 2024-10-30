Park halindeki araçlara çarpan sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi PTT Caddesi'nde sürücü E.A. aracıyla M.B. idaresindeki araca çarptı.

E.A. daha sonra park halindeki 5 araca daha zarar verdi. Olayda M.B. yönetimindeki araçta bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince yakalanan E.A. hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanırken savcılıkça da "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.