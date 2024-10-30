İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.05'te Dikili ilçesinde kara üzerine bir grup kaçak göçmen tespit etti. Tespit edilen 6'sı çocuk 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yakalandı. Saat 08.20'de ise ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta bulunan 4'ü çocuk 18 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 01.50'de Seferihisar ve 11.35'te Urla ilçesi açıklarında olmak üzere 2 lastik botta tespit edilen toplam 36'sı çocuk 83 kaçak göçmen de yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Öte yandan, aynı gün saat 08.40'ta Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, botta bulunan 19'u çocuk 35 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 09.55'te ise ilçe açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde bulunan 14'ü çocuk toplam 47 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün Seferihisar ilçesi açıklarında ise, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botta bulunan 19'u çocuk 40 kaçak göçmeni kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.