Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 23:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin lira ceza kesildi
İstanbul Küçükçekmece'de direksiyon sınavı yapılan alanda drift yapan ehliyetsiz sürücüye toplamda 16 bin 473 lira para cezası kesildi.
Olay, geçen pazar günü saat 09.30 sıralarında, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde'de yer alan direksiyon sınav alanında meydana geldi.
Ehliyetsiz sürücü U.A, sürücü adaylarının sınava girdiği alanda otomobiliyle drift attı.
Çevredekiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü yakalamak için harekete geçti.
Kimliği belirlenen sürücü U.A, aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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