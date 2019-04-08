Bilecik'te bir benzinlikte otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine trafik ekipleri güvenlik kamerasından otomobil ve sürücüyü tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan sürücünün alkollü araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün drift attığını belirledi.
Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 10 bin 302 lira para cezası kesilirken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Gündüz vakti, trafik seyir halindeyken drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı.
Kaynak: AA