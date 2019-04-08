Türkiye

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:33 - Son Güncelleme 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:00

Bilecik'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün kendisiyle beraber diğer araçları da tehlikeye soktuğu o anlar kameralara yansıdı.

Bilecik'te bir benzinlikte otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine trafik ekipleri güvenlik kamerasından otomobil ve sürücüyü tespit etti. Kent merkezinde yakalanan sürücünün alkollü araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün drift attığını belirledi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 10 bin 302 lira para cezası kesilirken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Gündüz vakti, trafik seyir halindeyken drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı. Kaynak: AA Etiketler: sürücü para ehliyet drift ceza bilecik

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