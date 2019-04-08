CHP'li Vefa Salman, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde ikinci kez Yalova Belediye Başkanlığına seçildi.

Salman, Yalova Adliyesine mazbatasını almaya eşi Dilek Salman ile gitti. Salman'a CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Nur Koçak ve çok sayıda partili de eşlik etti. Salman'a mazbatasını hakim Suzan Aslan verdi.

Daha sonra adliye bahçesinde bir konuşma yapan Salman, kendisini bir kez daha seçen vatandaşlara teşekkür etti.

Zorlu bir seçim sürecinin geride kaldığını, 5 yıl daha Yalova'ya hizmet edeceklerini söyleyen Salman, "Oy vermiş olsun vermemiş olsun önemli değil. Biz herkesin belediye başkanı olduk. Yine öyle olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yalova'nın tarihine çok geçtik, çok ilklere imza attık" dedi.

Kaynak: AA