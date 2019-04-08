Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ÖSYM'ye yönelik FETÖ soruşturmasında aralarında eski başkanlardan Ali Demir'in de bulunduğu 34 şupheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...