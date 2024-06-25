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Türkiye
İHA 25.06.2024 12:19

Drift yapan araç vatandaşa çarptı

Konya'da bir sürücü otomobiliyle drift yaptığı sırada 2 kişi aracın kaputuna oturdu. Bir süre bu şekilde drifte devam eden araçtan düşen kişi, aracın çarpmasıyla savruldu.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi.

Bir otomobil sürücüsü, meydanda bekleyen kişinin etrafında drift yapmaya başladı. Daha sonra farklı bir kişi gelerek hareket halindeki aracın kaputuna oturdu. Ardından otomobilin üzerindeki kişilerden biri  araçtan uzaklaşmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Drift yapmaya bir süre daha devam eden sürücü daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

Polis görüntülerden tespit etti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift yapan sürücüyü tespit etti.

Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalanarak durduruldu. Sürücüye "drift yapmak" suçundan 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün el konuldu.

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Drift Konya
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