Drift yapan araç vatandaşa çarptı

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiinde meydana geldi.

Bir otomobil sürücüsü, meydanda bekleyen kişinin etrafında drift yapmaya başladı. Daha sonra farklı bir kişi gelerek hareket halindeki aracın kaputuna oturdu. Ardından otomobilin üzerindeki kişilerden biri araçtan uzaklaşmaya çalışırken otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Drift yapmaya bir süre daha devam eden sürücü daha sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

Polis görüntülerden tespit etti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift yapan sürücüyü tespit etti.

Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalanarak durduruldu. Sürücüye "drift yapmak" suçundan 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün el konuldu.