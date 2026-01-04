Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2026 12:06

Drift atan 2 sürücüye 163 bin lira ceza

Kayseri'de drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 163 bin 308 lira ceza kesildi.

Drift atan 2 sürücüye 163 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Beştepeler Mesire Alanı'nda bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, otomobil trafikten men edildi.

Esentepe Mahallesi Özyurt Sokak'ta bir otomobille drift atıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, tespit ettikleri ve ehliyeti bulunmayan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 105 bin 91 lira ceza kesti.

İki sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.

Öte yandan, Eşref Bitlis Bulvarı'nda yaya güvenliğini tehlikeye düşüren başka bir sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 8 bin 154 lira cezai işlem uygulandı.

ETİKETLER
Drift Kayseri Trafik
Sıradaki Haber
Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı 2025'te arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyor
13:36
Katil İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 386’ya yükseldi
13:27
2025'te 517 milyon fidan ve tohum toprakla buluştu
13:19
Bakan Fidan Portekiz'e gidiyor
13:15
Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 2025'te rekor kırdı
13:11
Sarıkamış şehitleri aynı ruhla anıldı
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'de hava olayları saniye saniye izleniyor
Türkiye'de hava olayları saniye saniye izleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ