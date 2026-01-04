Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
Türkiye
DHA 04.01.2026 10:26

Ardahan'da sıcaklık eksi 36 ölçüldü

Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı etkiledi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kent merkezinde araçlar çalışmadı, dev buz sarkıtları oluştu. Sıcaklığın eksi 36 olarak ölçüldüğü Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Ardahan'da sıcaklık eksi 36 ölçüldü

Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,8 olarak ölçüldüğü kentte, sabah birçok araç çalışmadı.

Sürücüler araçlarını çalıştırabilmek için çeşitli yolları denedi, sıcak hava tabancası ve pürmüz kullanarak motorları ısıtmaya çalıştı. Vatandaşlar uzun süre araçlarının başında uğraş verdi.

Ardahan'da sıcaklık eksi 36 ölçüldü

Öte yandan Ardahan Kalesi’nin surlarında yaklaşık 15 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, soğuk havanın bu yıl geç geldiğini ancak etkisinin oldukça sert olduğunu söyledi.

Ardahan'da sıcaklık eksi 36 ölçüldü

En düşük sıcaklık eksi 36 ölçüldü

Bu arada dün gece Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. En düşük sıcaklığın eksi 36 olarak ölçüldüğü Göle’yi eksi 30,6 ile Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Mahallesi, eksi 29,7 derece ile Göle’nin Yavuzlar köyü izledi. 

Ardahan Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji
