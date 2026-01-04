Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
Türkiye
AA 04.01.2026 08:01

Isınmak için girdiği otomobilde yangın çıktı, yaşamını yitirdi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Isınmak için girdiği otomobilde yangın çıktı, yaşamını yitirdi

Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki sanayi sitesinde, bir tamirhane önünde park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, ekiplerin yaptıkları incelemede ön koltukta bir erkek cesedi bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine gelen iş yeri ve otomobil sahibinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalarda otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhanede olduğu ve ön camının açık olduğu tespit edildi.

Olayın meydana geldiği sokaktaki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen polis, sokakta yaşayan bir kişinin arabanın içerisine girdiğini ve otomobilin bir süre sonra yanmaya başladığını belirledi.

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Yangın
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
