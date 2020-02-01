Sabahın ilk ışıklarıyla etkisini gösteren kar yağışı, Elbistan-Nurhak kara yolunda tipiye dönüştü.

Kara yolları ekiplerinin açık tutmak için seferber olduğu kara yolu, tipinin şiddetini artırmasıyla ulaşıma kapandı. Elbistan-Nurhak kara yolunda çift yönlü çok sayıda araç ve yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar, arama kurtarma ve kara yolları ekiplerince araçlarından alınarak Nurhak Kaymakamlığınca ilçe merkezinde ve kırsal Barış Mahallesi'nde oluşturulan bölgede misafir edildi.

[Fotoğraf: AA]

Donmak üzereyken kurtarıldılar

Nurhak ilçesi Çöplük mevkisinde ise otomobillerinin arızası sonucu mahsur kalan Uykun ailesinin imdadına Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) ekipleri yetişti.

Şiddetli tipi nedeniyle 9 saat mahsur kalan Nuh ve Havva Uykun ile çocukları, ELKUD üyelerince otomobilden kurtarma araçlarına alınarak merkeze götürüldü.

Öte yandan şiddetli tipi, Elbistan-Malatya kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Burada da çok sayıda araç mahsur kaldı. Şarampole kayan birçok araç ise arama kurtarma ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı. Yardım bulamayan bazı sürücülerin araçlarını kaydığı yerde bırakıp gittiği görüldü.

120 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Bu arada, il genelinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ile Afşin, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Andırın ve Göksun ilçelerinde 120 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları başta olmak üzere Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kars ve Erzincan'da da mahsur kalan hastalar için ekipler seferber oldu

Kars ve Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalan iki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Selim ilçesi Hasbey köyünde koah hastası Ayhan Yıldırım aniden fenalaştı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda, Yıldırım traktör ile hastaneye ulaştırılmaya çalışılırken mahsur kaldı. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi.

[Fotoğraf: AA]

Hastaneye götürülen vatandaşın durumu iyi

İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptıktan sonra sağlık ekipleri hastanın bulunduğu traktöre ulaştı. Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık görevlisi Şifanur Demirci, ihbar üzerine hemen yola çıktıklarını belirterek, "Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldık, ilerleyemedik. İl Özel İdaresi ekipleriyle irtibat kurduk, onlar geldikten sonra hastaya ulaştık. İlk müdahale sonrası hastaneye götürülen vatandaşımızın durumu iyi." dedi.

Hasta yakını Barış Tip, "Allah devletimizden bin kere razı olsun. Hastaneye ulaşmak için yola çıktık ama traktörle yolda kaldık. Ekipleri aradık, onlar da hemen bize ulaştılar." diye konuştu.

Bu arada, Erzincan'ın Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kamberağa Emirdere Mezrasında rahatsızlanan Dursun Ağaç'ın yakınları is e112 Acil servisini arayarak ambulans talep etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin çalışması 7 saat sürdü

Yola çıkan ambulans yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hastaya ulaşamayınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi.

Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren zorlu çalışması sonrası ulaşılan Ağaç, ambulansla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.