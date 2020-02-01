Bursa'da otomobil ile çarpışan minibüs yan yattı: 23 yaralı
Haber Giriş:
Bursa’da bir otomobille çarpışan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada yaralanan 23 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde, yolcu taşıyan Ergün Tünek yönetimindeki 16 M 1166 plakalı şehir içi minibüs, Çalı Mahallesi'ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U yönetimindeki 16 AAG 318 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 20 yolcu ile otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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