Erzurum-Bingöl kara yolunda ulaşıma kar engeli
Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle Erzurum-Bingöl kara yolu başta olmak üzere birçok yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum-Bingöl devlet kara yolu, 0-25 kilometresi arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 23.05 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Dün geceden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde ise 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.
Etiketler: Bingöl kar Tipi Erzurum-Bingöl kara yoluSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 00:38
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