Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ilk deprem saat 02.32'de 4,5 büyüklüğünde, ikinci deprem de saat 03.03'te 4,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremler, yakın kentlerden de hissedildi.

AFAD tarafından depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremin ardından, Elazığ ve Malatya'da, 23'ü 4'ten büyük olmak üzere 1000'den fazla artçı deprem meydana geldi.



