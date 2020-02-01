Sivas'ta buzlanma kazaya yol açtı: 9 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sivas'ın Gölova ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün köprüye çarpmasıyla 9 kişi yaralandı.
E.A. yönetimindeki 69 AB 328 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolunda Gölova Köprüsü'nün beton kolonuna çarptı.
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si ağır 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gölova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Sivas buzlanma kaza yolcu otobüsü köprüSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 03:53
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