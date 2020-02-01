Depremzedeler için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

Depremzedeler için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor: İspanya'da ilk vaka tespit edildi

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor: İspanya'da ilk vaka tespit edildi

Ekonomi