Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte araç kiralama siteleri, kaparo ve telefon dolandırıcılığı üzerinden yüz binlerce lira haksız kazanç elde eden, bu paraları aklayabilmek için banka hesabı kiralayan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Fatih'teki bir kafeye operasyon düzenledi.

13 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, banka hesabı bulmak için sosyal medyadan ek iş ilanları verdiği, aynı ilanların da afiş olarak duvarlara da yapıştırıldığı belirlendi.

Kafeyi üsse çevirmişler

"Bin 500 lira kazanmak ister misiniz?" gibi vaatlerin sıralandığı ilanlara dönüş yapanlar dolandırıcıların adeta bir üsse çevirdiği kafeye gidiyorlardı.

Hesap sahipleriyle yüz yüze toplantılar yapan şüpheliler, hesaplara yatacak olan dolandırıcılık parasından yüzde 10 komisyon teklif ediyordu.

Dolandırıcılıktan elde edilen ana para ise bazen 1 milyon lirayı bulabiliyordu. Zanlılar, para yattıkça, hesap sahipleriyle ATM'lerden parayı çekiyorlardı.

Hesabı olmayanlar ise SET adı verilen bir sistem karşılığında anlaşma yapıyorlardı. Bu sisteme göre; birden fazla bankada hesap açıyorlar ve tüm bilgileri dolandırıcılara teslim ediyorlardı. Banka kartları, akşamları kafenin sahibine emanet ediliyor, sabah yeniden işlem yapılıyordu. Komisyon alanlar saadet zinciri gibi, başka arkadaşlarını da getirerek, dolandırıcıların ağını genişletiyordu.

Haber: Murat Can Öztürk / Niyazi Dölek

Kamera: Mustafa Oğuz