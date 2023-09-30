Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 30.09.2023 15:00

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama

Dolandırıcılar son zamanlarda başkalarına ait banka hesaplarını kiralayarak kara para aklamaya çalışıyor. Zanlıların İstanbul'da bir kafeyi üsse çevirdiği ve hesaplarını kiralamak isteyenlerle her gün toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

okuma süresi
Okuma süresi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte araç kiralama siteleri, kaparo ve telefon dolandırıcılığı üzerinden yüz binlerce lira haksız kazanç elde eden, bu paraları aklayabilmek için banka hesabı kiralayan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Fatih'teki bir kafeye operasyon düzenledi.

13 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin, banka hesabı bulmak için sosyal medyadan ek iş ilanları verdiği, aynı ilanların da afiş olarak duvarlara da yapıştırıldığı belirlendi.

Kafeyi üsse çevirmişler

"Bin 500 lira kazanmak ister misiniz?" gibi vaatlerin sıralandığı ilanlara dönüş yapanlar dolandırıcıların adeta bir üsse çevirdiği kafeye gidiyorlardı.  

Hesap sahipleriyle yüz yüze toplantılar yapan şüpheliler, hesaplara yatacak olan dolandırıcılık parasından yüzde 10 komisyon teklif ediyordu.

Dolandırıcılıktan elde edilen ana para ise bazen 1 milyon lirayı bulabiliyordu. Zanlılar, para yattıkça, hesap sahipleriyle ATM'lerden parayı çekiyorlardı.

Hesabı olmayanlar ise SET adı verilen bir sistem karşılığında anlaşma yapıyorlardı. Bu sisteme göre; birden fazla bankada hesap açıyorlar ve tüm bilgileri dolandırıcılara teslim ediyorlardı. Banka kartları, akşamları kafenin sahibine emanet ediliyor, sabah yeniden işlem yapılıyordu. Komisyon alanlar saadet zinciri gibi, başka arkadaşlarını da getirerek, dolandırıcıların ağını genişletiyordu.

Haber: Murat Can Öztürk / Niyazi Dölek

Kamera: Mustafa Oğuz

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Fabrikadan teslim aldığı gazozları satmaya çalışan nakliyeci tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda yolcu uçağının altından uçtuğu iddia edildi
15:31
Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti
15:25
Yunanistan ile Türkiye sınırındaki köprünün inşaatı 2024'te başlayacak
15:13
Türkiye'den ABD'deki Ermeni provokasyonuna tepki
15:07
AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama
14:43
Fabrikadan teslim aldığı gazozları satmaya çalışan nakliyeci tutuklandı
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ