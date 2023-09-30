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Türkiye
AA 30.09.2023 14:17

Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de nefes kesici uçuş gösterileri sunan Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldızlı bayrağın gururunu taşıdı.

Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı
[Fotograf: AA]

Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'e katılan Türk Yıldızları ekibi, izleyicileriyle buluşmanın heyecanını AA ekibine anlattı.

Türk Yıldızları Filo Komutanı ve Tim Lideri Kemal Koyunluoğlu, yıllık gösteri takviminin seyirci ve uçuş emniyeti değerlendirmesi sonucu belirlendiğini, TEKNOFEST'in 2023 yılındaki üçüncü ve son ayağının yapıldığı Çiğli Havaalanı'nda da coşkulu bir kalabalıkla bir araya gelmenin onurunu hissettiklerini ifade etti.

Koyunluoğlu, göklerde ay yıldızlı bayrağı taşımanın ve festivalde izleyiciyle karşılaşmanın büyük mutluluk olduğunu dile getirerek, "Türk Yıldızları Türk Hava Kuvvetlerinin 7'nci ve son ulusal akrobasi timidir yani gökyüzündeki milli takım diyebiliriz." dedi. ​​​​​​​

Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı

Pilot Binbaşı Kürşat Kömür ise timlerine ve kullandığı uçakların tipine özgü "iniş takım kesişimi" gibi hareketleri olduğunu belirterek, "cesaret gerektiren" ve "nadir görülen" bu manevraların imza niteliği taşıdığını kaydetti.

Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı

Başarının arkasındaki sır, sorumluluk bilinci

Pilot Binbaşı Hasan Kocabaş da solo lider olarak yer aldığı ekipte uçmak için fiziksel, zihinsel ve donanım olarak en üst seviyede olmak gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunlar çok önemlidir ancak bununla birlikte Türk Yıldızları'nda görev yapmak, gökyüzünde bayrağımızı dalgalandırmak ve milletimizi temsil etmek bunlar çok ciddi sorumluluklardır. Sorumlulukların bilinciyle bunu yaşam tarzı haline getirip en iyi şekilde görev yapmaya çalışıyoruz. Başarının altındaki en büyük sır da motivasyonumuz da buradan geliyor."

Türk Yıldızları İzmir'de gökyüzüne imzasını attı

HÜRJET'i bekliyorlar

Pilot Binbaşı Mehmet Balta ise Türk Yıldızları'nın tim uçuşu için en elverişli uçak olan NF5 ile gösterilere başladığını ve modernizasyon ile sürdürdüğünü belirterek, "Gönlümüzden geçen yeni uçağımız olacak HÜRJET ile uçmayı temenni etmekteyiz. Ankara'da HÜRJET'in kolunda yaptığımız uçuş da bunun bir göstergesidir. Yakın zamanda inşallah envanterimize katılacak bu uçakla gösteri yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Türk Yıldızları'nda 6 numara solo olarak uçuşlara katılan Pilot Binbaşı Gökhan Esen ise uzun süren bir eğitim ve çalışma sürecinden geçerek time katılanların Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Filoda eğitimde olan Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş ise izleyicinin gözlerinde hayranlık, vatanseverlik duygularını gördüklerini ifade etti.

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