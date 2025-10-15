Dolandırıcılara kaptırdığı arabasını 480 bin TL ödeyerek geri aldı

Olay, Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Temur hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı. Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracı noterde devretti.

Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.