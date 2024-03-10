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Türkiye
İHA 10.03.2024 18:29

Doğum gününde 2 kez araba çarptı

Karaman'da okuyan üniversite öğrencisine doğum gününde 1 saat arayla 2 kez araç çarptı.

Doğum gününde 2 kez araba çarptı
[Fotograf: İHA]

Karaman'da Mücahit Süer'e kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı.

Aracın çarpmasıyla yola savrulan Süer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın 1 saat önce üniversitenin güney kapı girişi önündeki kazada yaralanan Mücahit Süer olduğunu görünce şaşırdılar.

Mücahit Süer, ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekrar kaldırıldı.

İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Süer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Doğum günümde 2 kere Azrail'den kurtulduk"

Doğum gününde 1 saat arayla iki kez araç çarpması sonucu yaralanan Mücahit Süer, yaşadıklarına kendisi de gülerek, “İlk kazam doğum günü sürprizine giderken oldu. Önce orada bir vurdular. İkinci kazam da yine yurda giderken bir daha vurdular. Doğum günümde 2 kere Azrail'den kurtulduk" dedi.

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