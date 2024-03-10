Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesine 19,08 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz’de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55’te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlar derhal saha taramalarına başlamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin derhal saha taramalarına başladığını belirten Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu da AFAD başta olmak üzere ekiplerin bölgede taramalarını sürdüğünü söyledi.

Şu an için herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirten Şatıroğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 112 Çağrı Merkezimize depremle ilgili şu ana kadar bir ihbar gelmedi. Depremi biz de hissettik ancak yıkıcı bir etkisi yoktu. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.