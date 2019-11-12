Doğu'da termometreler eksiye düştü: Kura Nehri buz tuttu12 Kasım 2019 Salı 10:08 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 10:20
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü. Soğuk hava sebebiyle Ardahan'daki Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gecenin en düşük sıcaklığı Ardahan'da kaydedildi
Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 1, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 8 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 20, Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.
Ardahan'daki Kura Nehri dondu
Ardahan'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehirdeki buz tabakasının özellikle garajlar mevkiinde yoğunlaştığı gözlendi.
Kaynak: AA