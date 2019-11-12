Türkiye
2013 İdari Yargı Hakimliği Sınavı ile ilgili FETÖ soruşturmasında 27 gözaltı kararı12 Kasım 2019 Salı 09:35 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 09:55
2013 İdari Yargı Hakimliği sınavında FETÖ tarafından yapılan usulsüzlük iddialarına yönelik 19 ilde 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 19 ildeki 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA