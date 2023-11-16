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Türkiye
AA 16.11.2023 10:01

Doğu'da soğuk hava: Araçlar buz tuttu

Doğu'da kasım ayı itibarıyla soğuk hava kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava sebebiyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Doğu'da soğuk hava: Araçlar buz tuttu

Erzurum'da soğuk nedeniyle park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı. Park ve bahçelerdeki bitkiler kırağı tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kars'ta bitki ve araç camları kırağı tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yollar, bitkiler kırağıyla kaplandı, küçük su birikintileri dondu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitki tomurcuklarından kuşlar beslenmeye çalıştı.

Yükseklerde etkili olan kar ile Allahuekber Dağları'nın zirveleri beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Ardahan'da da soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluştu.

Yaprak ve bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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