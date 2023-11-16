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Türkiye
İHA 16.11.2023 09:58

Adıyaman'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremin en fazla hasara neden olduğu kentlerden birisi olan Adıyaman’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Adıyaman'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
[Fotograf: İHA]

6 Şubat depremlerinde yapıların yüzde 68,1’nin hasar aldığı Adıyaman, hasarın en büyük olduğu iller arasında yer alıyor.

Depremde Adıyaman’da 5 bin 953 bina yıkılırken, 20 bin 32 bina ise ağır hasar aldı. Depremin hemen ardından başlatılan yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışması tamamlanınca ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıldı.

Kentteki ağır hasarlı binalar, iş makinelerinin darbeleri ile bir bir yıkılıyor. Özellikle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan çok katlı binaların yıkımı hızla sürüyor. Yan yatan binalar ise dron ile görüntülendi.

Adıyaman'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ağır hasarlı binaların 14 bin 715’nin enkaz kaldırma işlemi tamamlandı. Yıkılan ve enkazı kaldırılan bina sayısının yüzde 75, hacme göre ise yıkım oranının yüzde 85 seviyesine ulaştığı öğrenildi.

Binaların yıkımı devam ederken, diğer taraftan yeni konutların yapımı ise tüm hızıyla sürüyor. Konutlardan bazıları tamamlanırken, yıl sonuna kadar tamamlanan konutların kura ile hak sahiplerine verileceği ifade edildi.

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