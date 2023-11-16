Park halindeki aracın aynasını kırarken yere düştü

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan park halindeki araçların aynalarına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından zarar verildi.

3 aracın aynasını tekmeleyen şahıs, son aracın aynasını kırmaya çalışırken yere düştü.

Yaşanan olayı duyan bir vatandaş, "Sabah çıktık sokağa baktık park edilmiş arabaların aynalarına vurulmuş. Sonra kameralara baktığımız da kim olduğunu bilmediğimiz birisi araçların aynalarına vurmuş. İşin sonunda da son araca vururken yere düşüyor. Hiçbir mantıklı açıklaması yok kimsede yok sokakta. Videonun sonunda da ilahi adalet düşüyor" dedi.