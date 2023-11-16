Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.11.2023 09:50

Park halindeki aracın aynasını kırarken yere düştü

İstanbul Esenyurt'ta, gece saatlerinde park halindeki araçların aynalarını kıran bir şahıs, son otomobile zarar vermeye çalışırken yere düştü.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan park halindeki araçların aynalarına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından zarar verildi.

3 aracın aynasını tekmeleyen şahıs, son aracın aynasını kırmaya çalışırken yere düştü.

Yaşanan olayı duyan bir vatandaş, "Sabah çıktık sokağa baktık park edilmiş arabaların aynalarına vurulmuş. Sonra kameralara baktığımız da kim olduğunu bilmediğimiz birisi araçların aynalarına vurmuş. İşin sonunda da son araca vururken yere düşüyor. Hiçbir mantıklı açıklaması yok kimsede yok sokakta. Videonun sonunda da ilahi adalet düşüyor" dedi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Çöp kamyonundan gelen patlama sesleri ekipleri alarma geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Şanlıurfa'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
10:26
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
10:24
Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu
10:18
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
10:33
Bakan Güler: Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi
10:13
Yokuş aşağı inen otobüsün freni boşaldı, facia ucuz atlatıldı
Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ