Haber Giriş: Kaynak: AA
Doğu'da sıcaklık artıyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 2, Erzurum ile Ağrı'da 5, Erzincan'da 7 ve Tunceli ile Iğdır'da 10 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Ağrı ile Erzurum'da 24, Kars'ta 23 ve Ardahan'da 21 derece olacak.
Etiketler: sıcak doğu anadoluSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:35
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