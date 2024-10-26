Doğu'da kış, Batı'da yaz mevsimi yaşanıyor

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahillerde hareketlilik oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, nemoranı ise yüzde 31 olarak ölçüldü. Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, sahillerde vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajlarda güneşlenmeyi tercih etti.

Yurdun doğu kesimlerinde kış yüzünü gösterdi

Yurdun doğu kesiminde ise kış mevsimi kendini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.