Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2024 15:57

Doğu'da kış, Batı'da yaz mevsimi yaşanıyor

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denize girmenin keyfini yaşarken doğu illerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Doğu'da kış, Batı'da yaz mevsimi yaşanıyor

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, sahillerde hareketlilik oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte, nemoranı ise yüzde 31 olarak ölçüldü. Güneşli havayı değerlendiren tatilciler, sahillerde vakit geçirdi.

Bazı tatilciler denize girerken bazıları da plajlarda güneşlenmeyi tercih etti.

Doğu'da kış, Batı'da yaz mevsimi yaşanıyor

Yurdun doğu kesimlerinde kış yüzünü gösterdi

Yurdun doğu kesiminde ise kış mevsimi kendini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Doğu'da kış, Batı'da yaz mevsimi yaşanıyor

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ETİKETLER
Akdeniz Bölgesi Antalya Buzlanma Doğu Anadolu Bölgesi Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
"TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiası yalanlandı
17:28
Selçuk Bayraktar: 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz
17:27
Türk devletlerinden teknoloji ve inovasyonda güç birliği
17:07
ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi
17:04
SAHA EXPO'da 4,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı
17:05
Araştırmacılar, tardigradların yüksek dozda radyasyona dirençli gen mekanizmasını çözdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti
FOTO FOKUS
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ