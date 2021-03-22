Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da iki gün boyunca kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışın aralıklarla yerel olarak kuvvetli, Erzurum'un güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli veya şiddetli olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağışın, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da, 24 Mart Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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