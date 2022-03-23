Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 5 ilde 292 yol kardan kapandı
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ile Ağrı'da 292 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Mart ayıyla birlikte yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürüyor.
Erzurum'da hafta boyunca etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 240 mahalle ile mezranın yolu kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı’da 30, Iğdır'da 10, Kars'ta 6, Ardahan'da da 6 köy yolu ulaşıma kapalı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Kar Yağışı Yağış
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