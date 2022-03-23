Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprağa gömülmüş 221 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 221 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, yaklaşık 1 ay süren takibin ardından sokak satıcılarının kullandığı çiftliğe baskın düzenledi.
Operasyonda M.K, A.K, R.B, S.B ve H.B gözaltına alındı.
Detektör köpek Rex'in de katıldığı aramada dağıtıma hazır hale getirilmiş 220 kilogram skunk esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu Narkotik
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