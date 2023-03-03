Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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