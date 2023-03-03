Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 21:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Hıdır Canoluk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Çayırova ilçesinde 'DUR' ihtarına uymayan bir otomobil ile polis ekipleri arasında 23 Şubat tarihinde kovalamaca yaşanmıştı.
Şüpheli sürücünün kullandığı araç, takip sırasında polis memuru Hıdır Canoluk’a çarpmıştı.
Tedavisi 8 gündür süren Canoluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
Bir şüpheli tutuklandı
Şüpheli sürücü ve kendisine kaçmasında yardımcı olan 4 zanlı yakalandı.
5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
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