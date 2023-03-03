Çayırova ilçesinde 'DUR' ihtarına uymayan bir otomobil ile polis ekipleri arasında 23 Şubat tarihinde kovalamaca yaşanmıştı.

Şüpheli sürücünün kullandığı araç, takip sırasında polis memuru Hıdır Canoluk’a çarpmıştı.

Tedavisi 8 gündür süren Canoluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Bir şüpheli tutuklandı

Şüpheli sürücü ve kendisine kaçmasında yardımcı olan 4 zanlı yakalandı.

5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.