Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'e sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize, Bayburt çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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