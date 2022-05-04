Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'e sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de bugün ve yarın görülecek sağanağın Giresun çevresi ile Trabzon'un batısında kuvvetli olması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar, yağışın oluşturacağı ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Sağanak Hava Durumu
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