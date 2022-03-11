Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 00:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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