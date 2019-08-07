Kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarının perşembe günününden itibaren tekrar artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

