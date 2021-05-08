Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Sağanağın rüzgarla birlikte, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Pazar esnafı tezgahlarını açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz