Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam ve salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.