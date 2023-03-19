Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in doğusunda yarından itibaren fırtınanın etkili olacağını duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Karadeniz'de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam ve salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Fırtına Karadeniz Bölgesi
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